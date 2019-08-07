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Зеленский захотел при помощи Турции изменить ситуацию в Черноморском регионе

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Фото: REUTERS/ Murat Kula/Presidential Press Office
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Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина и Турция способны «изменить в свою пользу» ситуацию в Черноморском регионе.

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На встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 7 августа в Анкаре он заявил, что страны смогут найти путь, который якобы заставит «Россию уважать международное право». Помимо этого он вспомнил об «ущемлении» прав и свобод крымских татар.

«Уверен, что совместными усилиями Украины и Турции мы изменим ситуацию в Черноморском регионе и в Крыму в свою сторону», — сказал Зеленский.

В октябре прошлого года Эрдоган уже посещал Киев, где провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Одним из примечательных моментов тех переговоров стало его заявление о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил присоединиться к так называемой группе «друзей деоккупации Крыма».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.

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