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Эрдоган заявил, что Турция не признает присоединения Крыма к России

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Фото: Global Look Press/Ibrahim Laleli
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с украинским президентом Петром Порошенко заявил о том, что Анкара «поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины».

«Мы не признали и не признаем незаконную аннексию Крыма», — заявил президент Турции, слова которого приводит «Газета.ру».

Кроме того, турецкий политик пожелал скорейшего завершения конфликта на востоке Украины.

Напомним, встреча Порошенко и Эрдогана состоялась в понедельник в Киеве. Ранее портал iz.ru сообщал о том, что Петр Порошенко предложил своему турецкому коллеге присоединиться к так называемой группе друзей деоккупации Крыма.

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