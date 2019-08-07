Зеленский пригласил Эрдогана посетить Украину

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Киев. С таким предложением он выступил в среду, 7 августа, во время совместного брифинга глав двух государств в Анкаре.

«Я приглашаю посетить Украину, приглашаю Вас, ваших коллег», — цитирует президента «РИА Новости».

Также Зеленский позвал турецких бизнесменов инвестировать в проекты на Украине, включая восстановление инфраструктуры Донбасса. Эрдоган, в свою очередь, высказался в поддержку территориальной целостности Украины, а также заявил о непризнании Крыма российским.

«Для нас и впредь будет приоритетом присутствие наших соотечественников на их исторической родине в Крыму, сохранение их идентичности и культуры, гарантирование их основных прав и свобод», — сказал турецкий лидер, имея в виду проживающий на полуострове тюркский народ — крымских татар.

В октябре прошлого года Эрдоган уже посещал Киев, где провел встречу с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Одним из примечательных моментов тех переговоров стало заявление Эрдогана о том, что Турция не признавала и не признает присоединение Крыма к России. Порошенко в ответ предложил Эрдогану присоединиться к так называемой группе «друзей деоккупации Крыма».

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за воссоединение. Украина и ряд западных стран отказываются признавать итоги голосования. При этом Москва неоднократно указывала на законность и легитимность референдума.