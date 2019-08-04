Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что страна начнет новую военную операцию на севере Сирии к востоку от реки Евфрат и уже уведомила об этом Россию и США.

В ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции Эрдоган заявил, что войска войдут на территорию Сирии, как это было с Африном, так как Стамбул не может соблюдать тишину перед нападениями на страну, цитирует «РИА Новости».

2 августа стало известно, что РФ ожидает от Турции в течение суток полного выполнения договоренностей о выводе боевиков и вооружений из демилитаризованной зоны. Эти действия должны стать ответом на инициативу Дамаска о полном прекращении огня и наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации.

В конце июня один турецкий военный погиб, трое пострадали в результате обстрела наблюдательных пунктов ВС Турции сирийской провинции Идлиб. После инцидента в генштаб ВС Турции для обсуждения произошедшего пригласили российского атташе в Анкаре.

13 и 16 июня два наблюдательных пункта в Идлибе подверглись минометным обстрелам, ранения получили трое турецких военных. Анкара обвинила в инциденте военных Сирии и ее сторонников.

В начале июля в Турции заявили об обязанности России контролировать действия сирийской армии.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.