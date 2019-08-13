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Песков оценил общение Путина и Зеленского

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, в каком состоянии находится общение российского лидера Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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«Само по себе общение двух глав государств — факт, который можно оценить только положительно», — сказал чиновник во вторник, 13 августа.

Как пояснил пресс-секретарь, Путин всегда является сторонником диалога для решения проблем, тем более в таких «запущенных ситуациях», как отношения между Россией и Украиной.

«Вместе с тем президент Путин — весьма прагматичный собеседник. Для него главное — реализация тех договоренностей, которые достигались ранее», — подытожил Песков.

Ранее, 7 августа, Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Путиным. Он рассказал, что попросил российского коллегу повлиять на представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которых Киев обвинил в гибели украинских военных в Донбассе. Позднее в ДНР заявили о непричастности ополчения к обстрелу.

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