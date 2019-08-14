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Украинская община высмеяла британского постпреда за слова о Крыме

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Постпреду Великобритании при ООН Карен Пирс следует собрать всю свою «королевскую рать» и приехать в Крым с ознакомительным визитом, вместо того чтобы рассказывать о якобы отчаянном положении крымчан, имеющих украинское гражданство. Об этом заявила глава украинской общины полуострова Анастасия Гридчина в среду, 14 августа.

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«Это всё как в замечательной английской сказке «Алиса в Зазеркалье», когда очередной бармаглот рассказывает нам сказку», — приводит ее слова «РИА Новости».

Гридчина уверяет, что в республике наблюдается совершенно противоположная ситуация: после того как президент РФ своим указом упростил получение российского гражданства, украинская община Крыма помогает оформить паспорта и число желающих получить их растет с каждым днем.

«Такое ощущение, что Пирс сама хочет получить российское гражданство, только не знает, как его попросить. Пусть обращается в «Украинскую общину» — подытожила Гридчина.

Карен Пирс сделала свое заявление на заседании Совета Безопасности ООН по проблеме международного гуманитарного права, которое состоялось 13 августа. Она утверждала, что проживающие в Крыму украинцы находятся в «ужасном» положении и не имеют доступа к базовым социальным услугам.

1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий украинцев. В частности, такую возможность имеют лица, родившиеся, постоянно проживавшие в Крыму и Севастополе и покинувшие полуостров до 18 марта 2014 года, а также проживавшие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины до апреля 2014 года.

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