Британский дипломат заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму

Жители Крыма, имеющие украинское гражданство, находятся в отчаянном положении. У них нет доступа к базовым социальным услугам, заявила постпред Великобритании при ООН Карен Пирс.

По ее словам, проблемы возникли у тех, кто не поменял гражданство, передает ТАСС.

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, комментируя слова британской коллеги, заявил, что у нее «видимо, какая-то устаревшая информация». Он подчеркнул, что на территории России нет никакого вооруженного конфликта.

«Следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил он.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.