Украинские власти похвастались флагом своей страны в Крыму

Советник председателя Херсонской областной государственной администрации Богдан Ковалев похвастался украинским флагом, который был поднят «местными патриотами Украины» в городе Судаке (Республика Крым). Соотвествующие фотографии он опубликовал в пятницу, 9 августа, на странице в Facebook.

Ковалев отметил, что флаг был поднят в память о погибших в Донбассе в начале августа четырех украинских военнослужащих.

6 августа представитель минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что четверо украинских военных погибли в Донбассе. Он обвинил ополченцев региона в осуществлении «двух провокационных обстрелов» позиций силовиков. В связи с данными событиями президент Украины Владимир Зеленский собрал в своем офисе совещание с участием представителей вооруженных сил и Совета национальной безопасности и обороны. Также он провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация в Донбассе.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона отказались признавать новую власть, которая сменилась в стране в феврале того же года, и объявили о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ответ Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, сменив ее название в апреле 2018 года на операцию объединенных сил.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров своей территорией.