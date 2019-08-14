В раде заявили о праве украинцев говорить на русском языке

Русский язык не является на Украине иностранным, и члены парламента имеют право говорить на том языке, на котором удобно, заявил в среду, 14 августа, депутат от политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Это и принципиальная, и моя собственная инициатива, это своего рода наш протест в отношении того, что сегодня происходит в сфере использования русского, венгерского, румынского и других языков», — сказал политик агентству УНИАН.

Он уточнил, что на сегодняшний день значительно ограничивается использование этих языков с принятием закона об украинском языке как государственном и закона об образовании.

«Наша фракция в зале будет выступать на том языке, на котором удобно», — подчеркнул Шуфрич.

16 июля на Украине вступил в силу закон об исключительности использования украинского языка во всех сферах жизни. Однако ряд пунктов начнет действовать в течение нескольких лет.

По мнению украинской оппозиции, этот закон раскалывает общество и лишает русский, а также другие языки нацменьшинств предусмотренной конституцией защиты. Кроме того, русскоговорящие граждане не смогут занимать государственные должности.

Документ, подписанный еще бывшим президентом Петром Порошенко, вызвал широкий резонанс как на Украине, так и за ее пределами. Россия и Венгрия заявили, что закон нарушает права национальных меньшинств, проживающих на украинской территории. Так, в Москве его назвали инструментом беспринципной политической борьбы на Украине.