Бывший первый заместитель постпредставителя президента Украины в Крыму Изет Гданов озвучил условие возобновления подачи воды на полуостров. Гданов назвал Россию агрессором, с которым не за чем и не о чем вести переговоры.

«Единственным аргументом, который позволит нам запустить воду в Крым, был, есть и будет его полное освобождение от захватчиков! <…> Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым!» — написал он на своей странице в Facebook 14 августа.

Гданов назвал властей РФ варварами, которые неспособны «удерживать территорию», а вопрос водоснабжения Крыма — стратегическим.

Украина прекратила поставку воды из Днепра в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике реализовали проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Как заявлял «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в июле, водную блокаду полуострова полностью преодолеть пока не удалось, однако регион «не умирает от жажды». Депутат крымского парламента Владислав Ганжара позднее отмечал, что уже пять лет Крым успешно справляется с блокадой, поэтому вопрос подачи воды не стал точной давления на полуостров и Россию.

13 августа руководство полуострова заявило о намерении попросить российские власти начать переговоры с Киевом о пропуске вод Днепра, ведь река берет свои истоки на территории России. Блокируя воду украинские власти нарушают международное гуманитарное право и международное право пользования стоками международных рек.

Однако в Киеве заявляют, что Северо-Крымский канал находится на территории Украины, поэтому Киев имел полное право его перекрыть.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года, напоминает «Газета.ру». Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.