В Крыму назвали сумасшествием планы Украины по морской блокаде полуострова

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс подверг критике планы Украины создать режимный морской район вокруг Крыма.

«У Украины на это нет ни сил, ни средств. Всё это пустые разговоры и из ряда сумасшествия. Удивительные они люди. Им лишь бы создавать информационный повод, чтобы о них говорили», — цитирует его в среду, 14 августа, «РИА Новости».

В свою очередь крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте России Георгий Мурадов отметил, что наличие таких планов говорит о желании продолжить преступную политику бывшего президента Украины Петра Порошенко против Крыма.

13 августа в Киеве предложили создать режимный морской район вокруг Крыма. Соответствующую инициативу озвучил руководитель украинского научно-производственного комплекса «Госгидрография» Александр Щипцов.

По его словам, такая мера помешает некоторым российским и иностранным судам заходить в порты полуострова, а также проводить РФ картографические работы. В организации утверждают, что Москва создает и реализует электронные навигационные карты районов, прилегающих к Крыму в Черном и Азовском морях, а также украинского побережья Азовского моря, что якобы угрожает навигации.

Создание режимного морского района вокруг Крыма, уверен Щипцов, позволит «минимизировать риски» для украинских моряков и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».