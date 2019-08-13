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Власти Крыма предъявили Украине требование на воду из Днепра

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Крымское руководство намерено обратиться к российским властям с просьбой начать переговоры с Киевом по пропуску на полуостров вод реки Днепр, заблокированных Украиной. Об этом рассказал в понедельник, 12 августа, вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте Георгий Мурадов.

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«Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории России», — цитирует Мурадова ТАСС.

По его словам, украинские власти грубо нарушают не только международное гуманитарное право – право людей на воду, но и международное право пользования стоками международных рек, передает «РИА Новости».

В апреле 2014 года Украина прекратила поставку в Крым по Северо-Крымскому каналу днепровской воды, которая обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

29 июля депутат Госдумы от полуострова Руслан Бальбек рассказал «Известиям», что преодолеть водную блокаду Крыма в полной мере пока не удалось. Тем не менее, по его словам, негативный эффект от нее не стоит переоценивать. Депутат отметил, что «полуостров сейчас не умирает от жажды».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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