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В Совфеде прокомментировали реакцию США на поездку Путина в Крым

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Совете Федерации прокомментировали реакцию американского посольства на Украине на визит президента России Владимира Путина в Крым. Член комитета верхней палаты парламента по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что заявление американской стороны «выглядит по меньшей мере глупо».

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«Соединенные Штаты вмешиваются в дела других государств и считают возможным выказывать поддержку всем тем, кто выступает против России и нашего руководства. Ничего удивительного в данном заявлении нет», — сказал Цеков в понедельник, 12 августа.

Он подчеркнул, что российский президент «приехал на территорию своей страны», однако США «не видят очевидного, надеются, что своими действиями сподвигнут Москву к каким-то разговорам о статусе Крыма».

«Но наше руководство не раз заявляло, что данный вопрос закрыт», — заключил сенатор.

11 августа сообщалось, что Украина выразила протест в связи с поездкой российского президента в Крым. Посольство США на Украине сообщило, что поддерживает позицию Киева.

10 августа в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона», которое посетил Владимир Путин.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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