Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым

Посольство США на Украине поддерживает позицию МИД Украины по вопросу визита президента России Владимира Путина в Крым. Об этом американская дипмиссия в понедельник, 12 августа, написала на своей странице в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что недавняя поездка российских чиновников в Крым «является нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины», пишет RT.

10 августа в Севастополе состоялось открытие байк-шоу «Тень Вавилона», напоминает RNS. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который приехал за рулем мотоцикла «Урал». Вместе с ним в мотоциклетной коляске прибыли глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

11 августа министерство иностранных дел (МИД) Украины выразило решительный протест в связи с поездкой Путина в Крым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

В тот же день сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал протест киевских властей очередным штампом и свидетельством собственного бессилия.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.