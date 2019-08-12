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Байк-шоу в Севастополе собрало свыше 70 тыс. зрителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Байк-шоу «Тень Вавилона», организованное под Севастополем мотоклубом «Ночные волки», посетили свыше 70 тыс. человек. Об этом 12 августа сообщила пресс-служба правительства города.

Шоу проходило 10 и 11 августа у горы Гасфорта. В первый день гости мероприятия увидели рок-концерт с участием групп «Кипелов» и «Пилот», а также шоу «Тень Вавилона». Одним из гостей фестиваля стал президент России Владимир Путин, который приехал к горе Гасфорта на мотоцикле «Урал». Всего гостями первого дня фестиваля стали 50 тыс. человек.

Во второй день прошел мотопробег от горы Гасфорта до площади Нахимова и обратно, пишет НСН. Также были организованы детский праздник, выставка ретроавтомобилей и выступления экс-вокалиста группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова, группы «Алиса» и других музыкантов.

Прошедшее в Севастополе байк-шоу стало уже 11-м патриотическим представлением на счету мотоклуба «Ночные волки», пишет «Ридус».

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