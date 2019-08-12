Аксенов рассказал Путину о нерешенных проблемах Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным проинформировал его о социально-экономической ситуации на полуострове и существующих проблемах. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщается на сайте Кремля.

При этом Аксенов подчеркнул, что в целом «дела идут неплохо», указав, что за пять лет был сделан рывок вперед.

«Нерешенным вопросом до сих пор у нас остается отсутствие узких специалистов по ряду направлений. Как и, в общем, по стране. Сегодня при 8 тыс. штатных единиц не хватает у нас 600 врачей, где-то при 18 тыс. штатных единиц не хватает где-то 1,4 тыс. (единиц) среднего медицинского персонала», — отметил руководитель региона.

По его словам, власти Крыма совместно с министерством здравоохранения разрабатывают программы для решения этих проблем.

Аксенов добавил, что в республике идет работа по направлениям, в которых замечены отставания. Глава Крыма также пообещал не подводить Путина и крымчан.

В конце июня стало известно, что Крым за всё время пребывания в составе Украины только лишь экономических выгод упустил на 2,5 трлн рублей. В настоящее время продолжается оценка ущерба и по другим отраслям, в том числе в сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, промышленности и энергетике.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.