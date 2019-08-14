Аксенов обвинил страны Запада в водной блокаде Крыма

Политика Украины в отношении Крыма определяется не в Киеве, а в Вашингтоне и других западных столицах, поэтому водная блокада полуострова — это часть антироссийской стратегии Запада. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов, комментируя перекрытие подачи днепровской воды через Северо-Крымский канал.

«Поэтому вне зависимости от рассуждений украинских чиновников ключевые решения о прекращении или продолжении блокады будут приниматься далеко от берегов Днепра», — написал он в своем Facebook в среду, 14 августа.

Аксенов обратил внимание, что власти Украины считают перекрытие канала правильной и правомерной стратегией. По его мнению, попытка лишить пресной воды более 2 млн человек является по сути формой «государственного терроризма».

Вместе с тем он подчеркнул, что водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев, поскольку дефицита воды нет, экономика и сельское хозяйство полуострова развиваются, а турпоток растет.

Днем ранее представитель украинского президента Антон Кориневич заявил, что все претензии России на воду из Днепра для снабжения Крыма не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы. Он подчеркнул, что Северо-Крымский канал находится на территории Украины и поэтому Киев имел полное право его перекрыть.

Украина прекратила поставку днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу в апреле 2014 года. Эта вода обеспечивала до 90% потребностей полуострова. В республике был реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который состоялся на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.