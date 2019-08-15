Кличко дал показания по делу о попытке подкупа главы офиса Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что дал показания по делу, которое было открыто после заявлений главы офиса украинского президента Андрея Богдана о взятке, предложенной ему в интересах киевского градоначальника.

Кличко уточнил, дело было возбуждено по его обращению. Показания он дал в среду, 14 августа, Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ).

«Касается оно (дело. — Ред.) публичного заявления… Богдана о якобы предложении со стороны каких-то лиц взятки в $20 млн. Якобы от моего имени», — написал политик в Facebook.

По его словам, такие высказывания следует проверить в рамках досудебного расследования, потому что они могут быть «клеветническими» и «лживыми».

30 июля Богдан заявил, что ему предложили $20 млн за определенную помощь. По его словам, деньги ему предлагали от имени главы администрации Киева Владимира Кличко. Взятку ему хотели дать якобы за то, чтобы Кличко не лишился своей должности, в свете того, что в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке градоначальника.