Правительство Гройсмана решило не рассматривать вопрос об увольнении Кличко

Вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации не будет рассматриваться действующим составом правительства Украины. Об этом в среду, 14 августа, написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

«Коллеги-журналисты, отвечаю всем сразу. Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — отметил он.

8 августа Кличко заявил, что будет бороться за пост главы города. При этом он отметил, что делает это не ради кресла главы муниципалитета, которое, по его мнению, сродни электрическому стулу.

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведет себя как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года. Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году.