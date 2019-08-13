Безсмертный уволен с поста представителя Киева в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от обязанностей представлять Киев в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте украинского президента во вторник, 13 августа.

Безсмертный с 2015 по 2016 год представлял Украину в политической подгруппе контактной группы в Минске. В очередной раз был назначен представителем Киева в начале июля.

Трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России, была сформирована в июне 2014 года. Она занимается реализацией Минских договоренностей и подразделяется гуманитарную, политическую и социально-экономическую подгруппы, а также подгруппу по безопасности.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) выступили против новой власти и объявили о своей независимости. Киев в ответ начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).