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Названа дата следующей встречи контактной группы по Донбассу

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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Следующая встреча контактной группы по Донбассу состоится в Минске 21 августа. Об этом сообщил МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале 31 июля.

Ранее в этот день завершилась встреча участников контактной группы и четырех ее рабочих подгрупп. Как заявили в ведомстве, сторонам удалось достичь существенного прогресса в вопросах безопасности, усиления и контроля режима прекращения огня. В ДНР выразили надежду, что новые дополнительные меры сделают перемирие «действительно бессрочным, и украинская сторона проявит необходимую для этого волю».

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«На заседании контактной группы мы подтвердили, что готовы на любую ближайшую дату для этого процесса, а также готовы обсуждать новые участки для дальнейшего разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения», — приводятся слова полпреда ДНР Натальи Никоноровой.

На заседании 17 июля стороны договорились о перемирии — впервые был согласован запрет на любое ведение огня и установлена ответственность за нарушение режима.

В ДНР и ЛНР (самопровозглашенной Луганской народной республике) приняли указы о соблюдении бессрочного режима прекращения огня. На Украине допустили, что режим может быть объявлен навсегда.

Перемирие начало действовать 21 июля. Однако за несколько часов до его вступления в силу украинские силовики попытались спровоцировать солдат ЛНР и обстреляли жилые дома в Первомайске, а впоследствии неоднократно нарушали перемирие, продолжая вести обстрелы.

Позднее в ДНР заявили, что бойцы ВСУ ведут разведку под прикрытием миссии ОБСЕ, что нарушает международные конвенции. 30 июля первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша призвал жестче решать конфликт на Донбассе и «убивать всех, кто взял в руки оружие».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в 2014 году после госпереворота на Украине и продолжается до сих пор. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о создании самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

В июне 2014 года была сформирована трехсторонняя контактная группа, в которую вошли представители Украины, ОБСЕ и России. В 2015 году лидерами РФ, Украины, Германии и Франции был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от сентября 2014 года. Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

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