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Около 20 человек у здания кабмина Украины потребовали отставки Кличко

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Фото: TASS/ZUMA
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У здания кабинета министров Украины в среду, 14 августа, собрались около 20 человек, которые требуют увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). Об этом сообщает агентство УНИАН.

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«На акцию пришло около двух десятков человек. Основное их требование — отставка Кличко из-за «тотальной незаконной застройки города» и, как следствие, уничтожения культурного наследия и исторической природной среды и зеленых зон», — указано в сообщении.

Уточняется, что у активистов в руках плакаты с надписями «Нет — тотальной застройке Киева», «Освободи Киев от Кличко», «Остановим злостроительный террор». Председатель правительства вышел к протестующим, они отдали ему заявление с просьбой уволить Кличко и люстрировать министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, пишет агентство.

Ранее 14 августа стало известно, что вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации не будет рассматриваться действующим составом правительства Украины.

8 августа Кличко заявил, что будет бороться за пост главы города. При этом он отметил, что делает это не ради кресла главы муниципалитета, которое, по его мнению, сродни электрическому стулу.

В июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведет себя как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года. Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году.

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