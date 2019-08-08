Кличко сравнил кресло мэра Киева с электрическим стулом

Мэр Киева Виталий Кличко вновь заявил, что будет бороться за пост главы города. При этом он отметил, что делает это не ради кресла главы муниципалитета, которое, по его мнению, сродни электрическому стулу.

«Я делаю это потому, что понимаю — именно я стал сейчас той фигурой, от которой зависит, смогут ли киевляне выбирать власть в своем городе», — написал Кличко в четверг, 8 августа, на своей странице в Facebook.

По его словам, о том, какой он мэр, горожане столицы выскажутся на выборах.

«И нельзя каким-то ловким бизнесменам, которые влетели во власть, решать за людей, игнорируя конституцию и закон», — добавил киевский градоначальник.

2 августа Кличко сравнил себя с английской королевой, потому что, по его словам, он не имеет исполнительной власти в городе. По его словам, это абсурд, когда мэр не может повлиять «на бюджет столицы, на реализацию проектов».

Ранее в июле украинские власти собирались рассмотреть вопрос об отставке Кличко на ближайшем заседании правительства, а офис президента страны Владимира Зеленского просил кабмин внести представление на увольнение бывшего спортсмена с поста главы горадминистрации.

В ответ мэр Киева сравнил Зеленского с бывшим лидером страны Виктором Януковичем. По его мнению, действующий президент нарушает закон и ведет себя как один из его предшественников, пытаясь сместить градоначальника со своего поста.

На посту мэра Киева Кличко находится с 5 июня 2014 года, а должность главы городской администрации занимает с 25 июня 2014 года. Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году.