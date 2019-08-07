Кличко хочет выдвигаться на второй срок на пост мэра Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на второй срок на пост градоначальника. Об этом 7 августа он рассказал в интервью изданию «Левый берег».

«Думаю, киевляне просто не поймут, если я этого не сделаю. Сдаваться — не в моих принципах», — отметил он.

Выборы мэра Киева пройдут в 2020 году.

В конце июля Виталий Кличко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, куда его вызывали в качестве свидетеля. 23 июля мэра Киева также вызывали на допрос в ведомство, заподозрив в махинациях с землей в Киеве. Сам градоначальник назвал возбужденное против него уголовное дело «раздутой чушью».