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Задержанному украинскому замминистра Грымчаку предъявили обвинение

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Фото: youtube.com
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Генпрокуратура Украины предъявила Юрию Грымчаку, заместителю министра по вопросам неподконтрольных территорий и внутренне перемещенных лиц, обвинение в мошенничестве. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил прокурор Денис Иванов.

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Он уточнил, что речь идет о статье украинского Уголовного кодекса «мошенничество, завладение чужим имуществом путем обмана в особо крупных размерах» (ч. 4. ст. 190). По его словам, в пятницу, 16 августа, будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Как отмечает ТАСС, указанная статья предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

«Я частично подтверждаю информацию… что (Грымчаком — Ред.) брались средства для обеспечение влияния отдельных министерств на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений», — заявил прокурор.

Иванов подчеркнул, что следственные действия, включая допросы основных свидетелей и обыски, в настоящий момент продолжаются.

О задержании замминистра, а также его помощника стало известно 14 августа. В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) заявили, что чиновников поймали с поличным при получении взятки в размере $480 тыс.

Грымчак занимал пост заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины с марта 2017 года.

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