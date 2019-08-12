Прямой эфир

Глава минздрава Украины раскрыла свое настоящее имя

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее имя пишут неверно, упуская «цивилизационные различия».

По словам Супрун, правильно писать и говорить Уляна, а не Ульяна.

«Уляна — имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте. Согласно украинскому правописанию, правильно писать Уляна, без мягкого знака. Разные языки — разные имена», — написала и.о. министра в Facebook.

При этом на русском языке она также считает некорректным написание Ульяна.

«Это маленькая деталь, но важно с точки зрения сохранения оригинального звучания слов и имен, которые мы используем. <…> Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия», — добавила она.

5 августа Супрун посоветовала украинцам в случае отравления звонить на круглосуточный номер телефона в США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Супрун посоветовала украинцам сидеть на холодном
Супрун посоветовала украинцам получать витамины из пива

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017