Глава минздрава Украины раскрыла свое настоящее имя

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что ее имя пишут неверно, упуская «цивилизационные различия».

По словам Супрун, правильно писать и говорить Уляна, а не Ульяна.

«Уляна — имя, в котором не нужно ставить мягкий знак. Подозреваю, что многие люди делают это с учетом написания этого имени в русском варианте. Согласно украинскому правописанию, правильно писать Уляна, без мягкого знака. Разные языки — разные имена», — написала и.о. министра в Facebook.

При этом на русском языке она также считает некорректным написание Ульяна.

«Это маленькая деталь, но важно с точки зрения сохранения оригинального звучания слов и имен, которые мы используем. <…> Надо всегда быть внимательными к деталям, потому что в них способны прятаться очень глубокие культурные и даже цивилизационные различия», — добавила она.

5 августа Супрун посоветовала украинцам в случае отравления звонить на круглосуточный номер телефона в США.