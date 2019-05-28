Прямой эфир

Коломойский рассказал о преемнике Супрун

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», — заявил Коломойский.

Возвратные действия: как на Украине осудили и оправдали главу минздрава
Почему чиновницу прозвали Доктор Смерть

Бизнесмен подчеркнул, что для отставки Супрун есть много поводов.

«Он (Шипко. — Ред.) мне многое рассказал об этой Супрун. Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство конечно, ужасные вещи рассказывал», — добавил Коломойский.

В феврале Окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от работы после иска депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчука , который обвинил министра в некомпетентности. Позже правительство Украины разрешило Супрун исполнять обязанности главы минздрава, несмотря на решение суда о ее отстранении.

Супрун возглавила в украинский минздрав в июле 2016 года. С января на Украине действует медицинская реформа, в частности предусматривающая оплату большинства медицинских услуг. Сама Супрун славится своими неоднозначными высказываниями. Так, в конце мая она рассказала, как восполнить нехватку витамина B1 при помощи пива, а в начале месяца назвала остеохондроз «крупным коммерческим мифом современности».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В раде попросили Зеленского лишить главу минздрава украинского гражданства
В Госдуме оценили слова Супрун о членстве России в Совбезе ООН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017