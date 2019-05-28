Коломойский рассказал о преемнике Супрун

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что новым министром здравоохранения Украины после Ульяны Супрун станет депутат Верховной рады от фракции «Возрождение» Андрей Шипко. Об этом он сообщил в интервью изданию «Украинская правда».

«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», — заявил Коломойский.

Бизнесмен подчеркнул, что для отставки Супрун есть много поводов.

«Он (Шипко. — Ред.) мне многое рассказал об этой Супрун. Хотя некоторые вещи положительные. Но большинство конечно, ужасные вещи рассказывал», — добавил Коломойский.

В феврале Окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от работы после иска депутата Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчука , который обвинил министра в некомпетентности. Позже правительство Украины разрешило Супрун исполнять обязанности главы минздрава, несмотря на решение суда о ее отстранении.

Супрун возглавила в украинский минздрав в июле 2016 года. С января на Украине действует медицинская реформа, в частности предусматривающая оплату большинства медицинских услуг. Сама Супрун славится своими неоднозначными высказываниями. Так, в конце мая она рассказала, как восполнить нехватку витамина B1 при помощи пива, а в начале месяца назвала остеохондроз «крупным коммерческим мифом современности».