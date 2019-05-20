В раде попросили Зеленского лишить главу минздрава украинского гражданства

Депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук сообщил, что направил президенту Владимиру Зеленскому депутатское обращение о прекращении украинского гражданства для и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

«Направил первое депутатское обращение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому о прекращении украинского гражданства и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, которая в нарушение конституции и законов Украины не вышла из гражданства США», — написал парламентарий в Facebook в понедельник, 20 мая.

В феврале Окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении Супрун от работы после иска Мосийчука, который обвинил министра в некомпетентности. Позже правительство Украины разрешило Супрун исполнять обязанности главы минздрава, несмотря на решение суда о ее отстранении.

По данным СМИ, Супрун родилась в США. Осенью 2013 года Супрун вместе с мужем переехала на Украину. В июле 2015 года она получила украинское гражданство. Украинском законодательстве не предусмотрена ответственность за наличие двух и более гражданств. Вместе с тем юридически на Украине возможно только одно гражданство.