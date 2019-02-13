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Кабмин Украины разрешил главе минздрава исполнять обязанности

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Фото: РИА Новости
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Украинское правительство разрешило Ульяне Супрун исполнять обязанности главы минздрава, несмотря на то что ранее суд отстранил ее от работы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Подобное распоряжение позволит минздраву разблокировать наиболее критические вопросы в работе ведомства, среди которых распределение лекарств и вакцин в регионы Украины. Оно позволит Супрун исполнять обязанности министра, кроме исключительных полномочий как члена кабмина, пишет «РИА Новости».

5 февраля Окружной административный суд Киева вынес решение об отстранении от работы исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун после иска депутата Радикальной партии Игоря Мосийчука, который обвинил женщину в некомпетентности.

Правительство Украины намерено обжаловать вынесенное решение и, возможно, подать жалобу в Высший совет правосудия. На сайте кабмина заявляется о «беспрецедентном давлении», оказываемом с целью остановить реформу здравоохранения, которую проводит Супрун.

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