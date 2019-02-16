Возвратные действия: как на Украине осудили и оправдали главу минздрава

Девять дней понадобилось киевскому суду, чтобы понять свою ошибку. 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от должности. Спорить было сложно: чиновница имеет второе гражданство, в стране свирепствует эпидемия кори, ситуация с вакцинацией крайне тяжелая. За главу минздрава, однако, вступились президент Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин. Министр юстиции (!) назвал решение суда абсурдным и безответственным. В итоге уже 14 февраля главу ведомства восстановили в должности. «Известия» изучали подробности разбирательства.

Путешественница из США

Окружной суд Киева 5 февраля отстранил Ульяну Супрун на основе иска депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. Тот указывал, что глава Минздрава не вышла из американского гражданства, хотя получила украинское в 2015 году. Двойное гражданство на Украине запрещено конституцией. Отдельно об этом же говорится в законе «О государственной службе».

Вторая претензия — Супрун исполняет обязанности министра более двух лет, а по закону в статусе и.о. чиновник может находиться не более месяца. Уловка в том, что исполняющую обязанности нардепы не могут уволить, так как не назначали на должность. В украинском парламенте у нее масса оппонентов, только в 2018 году комитет рады по вопросам здравоохранения дважды выражал недоверие руководителю ведомства.

Фото: commons.wikimedia.org/Iryna Demianchuk

Последнее обсуждение деятельности министерства состоялось в октябре. Тогда народные избранники обвинили Супрун в высокой смертности населения, провале программы вакцинации, массовом выезде медиков за границу. Голосования, однако, никоим образом не пошатнули положения чиновницы.

Третий момент, на который указал Мосийчук, — отсутствие у чиновницы должного образования. Биография Супрун вообще известна довольно смутно. Она родилась в США в семье беглых бандеровцев. Училась в Университете штата Мичиган, но права персонально практиковать ни в США, ни на Украине не получила. Согласно официальной биографии, с 2008 по 2013 года она много путешествовала, а после начала евромайдана переехала на историческую родину.

От СИЗО до Винницы

Судебное разбирательство проходит на фоне сложной эпидемиологической ситуации на Украине. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Украина занимает первое место в Европе по заболеваемости корью. Всего в 2018 году в 47 странах корью заразились 82 596 человек, из них на Украине болезнь подцепили 53 218 человек. Для сравнения, в России при значительно большей численности населения зафиксировали 2256 случая заболевания.

С начала года от кори в стране умерли уже восемь человек. Всего с 28 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года заболели 18 170 человек. Самые высокие показатели заболеваемости — во Львовской, Винницкой, Ровенской, Хмельницкой областях и в Киеве. Инфекцию выявили даже у сотрудников Шевченковского райодела полиции Киева, заключенных Лукьяновского СИЗО в Киеве, солдат воинской части в Винницкой области и трех чиновников украинского Минздрава.

Главной причиной вспышек кори считается отказ от вакцинации. Однако в самом минздраве Украины признают, что количество отказов не превышает 7,4%. Проблему усугубляет низкий охват по иммунизации детей и недостаточное количество вакцин.

Супрун Всего с 28 декабря 2018 года по 8 февраля 2019 года на Украине заболели 18 170 человек Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Критическая ситуация сложилась и с гриппом. На карантин в связи с этой болезнью сейчас закрыли около половины всех школ Украины. Наибольшее количество таких учебных заведений снова на западе страны — в Закарпатской, Тернопольской и Львовской областях. В Киеве закрыто 89 школ из 491, еще 15 ограничили обучение для разных классов.

Родители, правда, подозревают, что карантин объявляют как раз для профилактики кори. «В нашем классе один ребенок заболел корью, на следующий день объявили карантин из-за гриппа, хотя им в классе, судя по перепискам с родителями, никто не болеет», — рассказала журналистам участница крупной родительской группы Ирина Николенко.

Известный на Украине педиатр Евгений Комаровский считает, что страну ждут вспышки и более опасных болезней. Согласно данным ООН, Украина находится в группе стран, где прививки АКДС (коклюш, дифтерия, столбняк) сделали менее половины населения. Рядом с Украиной в этом перечне Чад, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Сирия. «К нам обязательно придет дифтерия, она не может не прийти, это биологические законы. От нее умирает каждый десятый пациент. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2–3 дня. В 2018 году было выявлено семь случаев дифтерии, хотя два года подряд болезнь не фиксировалась ни разу», — предупреждает Комаровский.

Манту и мороженое

Эпидемия кори и вспышки других болезней стали одним из последствий медицинской реформы, которую на Украине проводит Ульяна Супрун. Законопроект о медреформе депутаты Верховной рады приняли летом 2017 года, в январе прошлого года он вступил в силу.

Согласно документу, здравоохранение переводится на платную основу. Бесплатной для украинцев остается первичная (консультация семейного врача при простуде и меры для предотвращения болезней), экстренная (внезапно необходимая операция или помощь при переломе) и паллиативная помощь (уменьшение страданий при смертельной болезни).

Все остальные услуги — забота самих пациентов. Плановые операции, роды, даже вызов скорой помощи при высокой температуре у ребенка становятся платными. В условиях обнищания населения реформа лишает надежды на получение квалифицированной медицинской помощи часть граждан Украины.

Супрун Эпидемия кори и вспышки других болезней стали одним из последствий медицинской реформы, которую на Украине проводит Ульяна Супрун Фото: Getty Images/Sean Gallup

Реформа растянута во времени, не все ее положения еще реализованы, но некоторые последствия уже ощущаются отчетливо. Многие медики уволились или уехали за пределы страны. Даже в Киеве дефицит врачей и медсестер составляет 30%. Ухудшилась ситуация в сельской местности. Фельдшерско-акушерские пункты были сняты с госфинансирования. Часть из них за свои деньги поддерживают местные власти, но большинство закрылось.

Всё это делает Супрун одной из самых ненавидимых чиновниц, в оппозиционных СМИ за ней закрепилось прозвище Доктор Смерть. Красок образу добавляют ее советы о здоровье и питании. В частности, она рекомендовала украинцам не увлекаться черной икрой, предлагала заменить флюорографию анкетированием, называла диагноз «вегето-сосудистая дистония» пережитком советского прошлого, заявляла о пользе мороженого для лечения болей в горле.

Предвыборный балласт

Такого набора было бы достаточно для увольнения любого министра, но после 5 февраля на защиту Супрун встали самые влиятельные украинские политики. О поддержке чиновницы заявил президент Петр Порошенко. Министр юстиции Павел Петренко назвал решение суда абсурдным и безответственным.

Самым многословным оказался глава МИД Павел Климкин. Он сообщил, что «нужно учитывать объективные потребности государства и повернуться к реальности лицом». «Вы же понимаете, что это решение открывает ящик Пандоры? Представьте, что сейчас начнется, если мы будем анализировать шаги и решения всех исполняющих обязанности», — написал Климкин.

В результате 14 февраля суд отменил свое решение от 5 февраля. Исполняющая обязанности министра сообщила, что возвращается в министерство и будет дальше работать. «Мы не позволим остановить изменения, время которых давно пришло», — подчеркнула Супрун.

Супрун Посещение Ульяной Супрун Тернопольского государственного медицинского университета имени И. Я. Горбачевского Фото: commons.wikimedia.org/Mykola Vasylechko

Ситуация сложилась уникальная — такого откровенного давления исполнительной власти на судебную даже на Украине не было давно. Казалось бы, и команде Порошенко выгодно попрощаться с «токсичной» чиновницей. Глава Минздрава обладает одним из самых низких рейтингов в действующем правительстве. Ее отставка накануне предстоящих в марте выборов могла бы сыграть на руку действующему главе государства.

Аргументов в пользу упорства киевских властей, видимо, два. С одной стороны, давление оказывают иностранные посольства. Например, в диппредставительстве Великобритании прямо сказали, что негативно оценивают решение суда. С другой стороны, Супрун могли оставить на посту, чтобы не создавать прецедент. Беспристрастное расследование и объективное судебное разбирательство опасно и для других министров, силовиков, руководителей страны.