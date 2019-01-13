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Глава минздрава Украины сравнила секс с чаепитием

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Фото: wikipedia.org
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Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун разъяснила новые поправки в Уголовный кодекс, поясняющие понятия «насилие» и «изнасилование». При этом согласие на секс или отказ от него она сравнила с согласием или нежеланием выпить чаю.

По ее словам, введение наказания за «секс без согласия» породило много опасений среди украинцев о массовых надуманных обвинениях в насилии.

«Отныне сексуальным насилием будет также совершение любых насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего. Ранее же закон определял сексуальное насилие как принуждение к половому сношению силой или шантажом, или же если лицо было в беспомощном состоянии», — написала Супрун в Facebook.

Она указала, что насильниками будут считаться не только те, кто не получит четкого согласия на интимную связь, но и те, кто совершил любые унизительные действия в отношении жертвы.

«О важности согласия на секс — уже классически есть пример с чаем в известном видео. Вы же не подумаете заставить пить чай человека, который его не хочет?» — добавила Супрун, прикрепив видео, в котором говорится об «отсутствии разницы» между сексом и чаепитием.

11 января сообщалось, что на Украине вступили в силу поправки о наказание за интимную связь без добровольного согласия, которые предусматривают лишение свободы до пяти лет.

В сентябре Супрун предложила снижать уровень смертности танцами.

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