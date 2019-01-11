На Украине посадят в тюрьму за секс без «добровольного согласия»

На Украине ввели наказание за секс без добровольного согласия — теперь его будут квалифицировать как изнасилование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс вступили в силу с пятницы, 11 января.

«Согласие считается добровольным, если оно является результатом свободного волеизъявления лица с учетом сопутствующих обстоятельств», — говорится в новой редакции УК, принятой Верховной радой еще в декабре 2017 года.

Теперь любой человек после действий сексуального характера может обратиться в полицию и написать заявление, что не давал на это согласия.

Как отмечает «112 Украина», раньше в стране наказывали за изнасилование только в случае, если жертве угрожали, применяли к ней силу или злоупотребляли ее беспомощным состоянием.

Наказание остается таким, как и прежде, — тюремный срок до пяти лет. Отдельно выделен пункт «изнасилование лица до 14 лет независимо от его добровольного согласия», санкция за это -— срок от 8 до 15 лет.

В новой редакции также ужесточили санкции за склонение к половой связи зависимого лица. Теперь это арест до полугода или ограничение свободы до трех лет.

Летом 2018 года похожий закон вступил в Швеции. Вкратце он означает, что если секс не является добровольным, значит, это незаконно. Данной инициативой власти рассчитывают побудить женщин не бояться обращаться в полицию в случае изнасилования.