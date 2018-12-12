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Идите в бан: в Facebook станет меньше секса

Создание новых фильтров безопасности в популярной соцсети грозит обернуться главным скандалом года
Фото: Global Look Press/Moritz Wolf
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Идите в бан: в Facebook станет меньше секса
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2018-12-11 16:55:53
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В начале недели Facebook неожиданно опубликовала обширное обновление правил пользования соцсетью. В общем и целом оно сводится к установлению многочисленных ограничений для размещения любых материалов, которые могут иметь хоть какое-то отношение к теме секса. Писатель и журналист Этери Чаландзия специально для «Известий» поразмышляла о социальных причинах и последствиях такого решения.

Facebook запретил намеки с сексуальным подтекстом

Если вы ничего не слышали про обновление правил пользования на FB, это значит, что у вас ее попросту нет. А если есть, значит, вы проспали, возможно, главный скандал уходящего года. Если в двух словах, то в свете угрозы глобального сексуального домогательства, шагающего по планете, социальную сеть обложили дополнительным фильтром безопасности, запрещающим практически всё, что так или иначе связанно с сексом. С одной стороны, запрещается собираться «в количестве больше трех» для съемки, например, порнографии и эротических танцев. С другой, нельзя даже «намекать с сексуальным подтекстом», использовать «сексуально-провокационный сленг» и, что совсем уже ни в какие ворота, — «принимать сексуальные позы».

Объем дичи обновленного манифеста слишком обширен. Здесь можно потешаться над каждой строчкой и пунктом, потому что практически каждый из них ведет в тупик абсурда. Например, вы запостите на своей странице фото, на котором обнимаете женщину в тулупе или снеговика с морковкой, и загремите в бан, потому что теперь ваши действия можно квалифицировать как угрожающее «неявное сексуальное домогательство».

фейсбук
Фейсбук
Фото: Global Look Press/Jan Haas
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Сама Facebook здесь выглядит скорее как зеркальная поверхность, на которой полыхнуло морозным узором новых запретов. Но вот с причинами появления этого инея всё гораздо сложнее. Хотим мы того или нет, но придется признать, что в обществе в глобальном смысле начались проблемы с сексом. Кто мог поверить и представить, что у сексуальной революции случится такой мощный откат и отвоеванные свободы самовыражения и самоопределения затопит волной нового ханжества, принимающего формы неистового контроля, больше похожего на извращение.

Это раньше можно было потешаться над тем, что в «СССР секса нет», теперь, похоже, придется смириться с тем, что секса не будет уже в Facebook. На тему того, что секса становится меньше и в реальной жизни, уже отписались и озадаченные ученые, предъявив бесстрастные социологические опросы, отчеты и красноречивые проценты. Виртуальный мир переманил энтузиастов, молодняк забил на сложности реального флирта и уткнулся в свои телефоны, но «новая политика Facebook» и тут отреагировала на угрозу «сексуальной эксплуатации» и выкатила свой свежий манифест.

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К сожалению, здесь никак не обойти стороной скандальное освободительное движение #MeToo. Чрезвычайно спорное само по себе, оно, с одной стороны, ткнуло общество в давно гноящуюся стигму, а с другой — направило борьбу «смелых женщин» по маршруту абсурда. Тема оказалась настолько беспроигрышной и звонкой, что мало кто задумывался о последствиях раскачивания молота, оказавшегося на этот раз в руках «ведьм». Дело Харви привело в движение такие мощные силы протеста против женской эксплуатации, что с водой выплеснуло вообще всё.

То, что нарыв вскрылся в одной из самых продажных и лицемерных областей шоу-бизнеса, несколько смазывало картину, поскольку все понимали и вроде принимали опцию карьерного роста через постель и эксплуатацию внешних данных, но помалкивали. А после октября 2017 года стало очевидно, что если вы не встанете в новый строй с лицом, одновременно транслирующем боль, гнев, скорбь, волю к борьбе и решимость идти до конца, вы попадете в маргинальное и ретроградное меньшинство и к вам появятся вопросы. Француженки тогда попытались озвучить что-то похожее на позицию золотой середины и здравого смысла, но их не послушали, зашикали, обвинили в национальном легкомыслии, и им потом пришлось извиняться и уточнять дефиниции.

фейсбук
Протестующие участвуют в демонстрации #MeToo возле отеля Trump International в Нью-Йорке, США, 9 декабря 2017 года

Протестующие участвуют в демонстрации #MeToo возле отеля Trump International в Нью-Йорке, США, 9 декабря 2017 года

Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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А проблема, подогретая на праведном гневе и топливе протеста кампании, устремилась в предсказуемый, но не осознаваемый в атмосфере большой войны тупик. И ведь были сигналы о сгущающемся абсурде. И идеи шведов законодательно утвердить письменные разрешения на секс, и акции голливудских профсоюзов, стремящиеся прижать к ногтю всех потенциальных харви в режиссерских и продюсерских креслах, и угрозы Microsoft беспощадно банить за «контент для взрослых», и многое другое по мелочи и в скандальном ключе тематических хайпов-однодневок.

И вот теперь, когда казалось, что сложно придумать что-то более провальное и абсурдное, цензура и запреты пришли на территорию, которая казалась зоной личных и общественных свобод, а обернулась еще одной площадкой, на которой необходимо напоминать человеку, что он похотливое невоздержанное животное и с этим надлежит бороться по всей строгости закона головного офиса компании.

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Манифест новой политики Facebook и его нормы перечитывать и страшно, и смешно. Ну кто там в здравом уме и твердой памяти формулировал, что «мы не допускаем публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми людьми»!? «Взрослые люди», почувствовали себя в песочнице? А как разруливать запрет на «фотографии с голыми людьми», если вы зачекинились, например, на фоне одалиски в Лувре, и система не стала разбираться, где тут искусство, а где голая баба, и вы улетели в бан?

С одной стороны, запрета на само слово «секс» еще нет, но есть запрет на «выход за рамки». Это как с буйками безопасности на пляже, только еще хуже. Там спасатели определяют зону своей ответственности и вашей сознательности. Если вы начнете тонуть внутри линии безопасности, вы правильный утопающий и вас будут спасать, а если вдруг пренебрегут, то ответят за это по полной программе. Но если вы начнете пускать пузыри за буйками — вы сами нарушили закон и вас, возможно, не бросят подыхать, но накажут за несознательность и легкомыслие. Но с буйками хотя бы всё прозрачно, а с сексуальным контентом в социальной сети сплошная неопределенность, которую, как всегда, проще всего обставить тотальным запретом.

фейсбук
Facebook
Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth

Но ведь запрет, слежка и репрессии пролезли и дальше, в самый мессенджер, и вот тут только держись, поскольку в личной переписке количество и качество запрещенки не контролирует никто, особенно если хочет «найти сексуального партнера» или «развлечься вечером», ну или просто к кому-то подкатить. И если вы сначала развлекались и были не прочь пофлиртовать, а потом вам по каким-то причинам это надоело, вы передумали или в вашу песочницу заглянула строгая мама, проверить, чем это вы тут занимаетесь, вы можете легко испортить жизнь «сексуальному агрессору» на другом конце провода, хотя бы обесточив его баном. Самостоятельно отфрендить и заблокировать неугодного персонажа — это уже не тренд. Теперь можно и нужно настучать и наказать с выражением боли, гнева, скорби, воли к борьбе и решимости идти до конца на лице.

Потерянные данные
Скандал вокруг Facebook как урок безопасности для пользователей

Есть мнение, что, помимо растущей активности движения против сексуальных домогательств, картину здесь усугубило принятие конгрессом США пакета законов FOSTA-SESTA об ужесточении контроля за секс-трафиком, который процветает на просторах сетей. Кампания вызвала шквал протестов, в первую очередь у проституток, которые не на шутку перепугались, что, пока будут ловить крупную рыбу, пострадает мелочь вроде них и что тотальный бан заставит попрощаться с сетевыми порноагрегаторами и возможностью самостоятельно контролировать своих клиентов и бизнес и опять выбросит во вчерашний день и на улицу.

Проституток поддержали и антитрафикинговые компании, со скепсисом предположившие, что подобные меры, как всегда, заставят злодеев только еще глубже залечь на дно и перебраться на малодоступные платформы и оттуда успешно продолжить свое черное дело, а за ними и платформы сетевых знакомств и сексуального просвещения высказались против таких радикальных мер.

Со всех сторон и из глубины истории всё сигнализирует о том, что запретительные и репрессивные меры не делают и не сделают ни человека, ни общество чище и лучше, но процесс, похоже, уже не остановить.

фесбук
Социальные сети
Фото: TASS/DPA/Salome Kegler

Есть еще мнение, что Цукербергу пришлось отреагировать на скандал, случившийся этой осенью из-за аукциона и продажи 16-тилетней африканки. Торговали девушкой в Facebook, отец невесты получил 500 коров, три машины и крупную сумму денег, а Facebook, которая обычно банит за кривое слово и фото голой задницы с пляжа, отреагировала только через полмесяца. Пост удалили и аккаунт выжгли вечным баном, но скандал полыхнул с такой силой, что отцу-основателю пришлось вмешаться и признать, что у его компании «есть проблемы». Однако тогда Марк Цукерберг умолчал о том, что теперь проблемы начнутся и у всех пользователей социальной сети.

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Картина в целом, конечно, безрадостная. Правил стало так много и они меняются с такой скоростью, что скоро, похоже, начнет тошнить от непредсказуемого серфинга повестки. И понятно, что масштаб драмы здесь скорее условный, но ограничения свобод в мире, который по инерции кому-то еще продолжает казаться свободным, не сулят ничего хорошего. Борьба за чистоту нравов и помыслов вообще самая обреченная, особенно когда проходит в категориях «запретить и не пущать». Все с новым энтузиазмом начнут оглядываться, перестраховываться, прикидывать, как бы чего не вышло, или бунтовать в бессрочных банах, протестуя, негодуя и объявляя бойкот глухой системе.

Возможно, интернет-пространство затопит всевозможными эвфемизмами и полчищами «нефритовых стержней», но у нас в России с этим делом такой бэкграунд, что нам не привыкать изворачиваться и называть вещи не своими именами. Возможно, не дай бог, завтра вообще преподнесет нам такое очередное потрясение, что на его фоне «новая политика Facebook» покажется милой полумерой в мире тотальной слежки и реальных угроз.

Но в любом случае свобода не абстрактное понятие. И когда запрет залезает в твой собственный телефон, ты начинаешь другими глазами смотреть на мир, а репутация политкорректности превращается в насмешку. Опасения проснуться однажды в новом мире перестали быть умозрительными. Новый мир уже наступил. Но только не все успели проснуться.

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