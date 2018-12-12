Идите в бан: в Facebook станет меньше секса

В начале недели Facebook неожиданно опубликовала обширное обновление правил пользования соцсетью. В общем и целом оно сводится к установлению многочисленных ограничений для размещения любых материалов, которые могут иметь хоть какое-то отношение к теме секса. Писатель и журналист Этери Чаландзия специально для «Известий» поразмышляла о социальных причинах и последствиях такого решения.

Если вы ничего не слышали про обновление правил пользования на FB, это значит, что у вас ее попросту нет. А если есть, значит, вы проспали, возможно, главный скандал уходящего года. Если в двух словах, то в свете угрозы глобального сексуального домогательства, шагающего по планете, социальную сеть обложили дополнительным фильтром безопасности, запрещающим практически всё, что так или иначе связанно с сексом. С одной стороны, запрещается собираться «в количестве больше трех» для съемки, например, порнографии и эротических танцев. С другой, нельзя даже «намекать с сексуальным подтекстом», использовать «сексуально-провокационный сленг» и, что совсем уже ни в какие ворота, — «принимать сексуальные позы».

Объем дичи обновленного манифеста слишком обширен. Здесь можно потешаться над каждой строчкой и пунктом, потому что практически каждый из них ведет в тупик абсурда. Например, вы запостите на своей странице фото, на котором обнимаете женщину в тулупе или снеговика с морковкой, и загремите в бан, потому что теперь ваши действия можно квалифицировать как угрожающее «неявное сексуальное домогательство».

фейсбук Фото: Global Look Press/Jan Haas

Сама Facebook здесь выглядит скорее как зеркальная поверхность, на которой полыхнуло морозным узором новых запретов. Но вот с причинами появления этого инея всё гораздо сложнее. Хотим мы того или нет, но придется признать, что в обществе в глобальном смысле начались проблемы с сексом. Кто мог поверить и представить, что у сексуальной революции случится такой мощный откат и отвоеванные свободы самовыражения и самоопределения затопит волной нового ханжества, принимающего формы неистового контроля, больше похожего на извращение.

Это раньше можно было потешаться над тем, что в «СССР секса нет», теперь, похоже, придется смириться с тем, что секса не будет уже в Facebook. На тему того, что секса становится меньше и в реальной жизни, уже отписались и озадаченные ученые, предъявив бесстрастные социологические опросы, отчеты и красноречивые проценты. Виртуальный мир переманил энтузиастов, молодняк забил на сложности реального флирта и уткнулся в свои телефоны, но «новая политика Facebook» и тут отреагировала на угрозу «сексуальной эксплуатации» и выкатила свой свежий манифест.

К сожалению, здесь никак не обойти стороной скандальное освободительное движение #MeToo. Чрезвычайно спорное само по себе, оно, с одной стороны, ткнуло общество в давно гноящуюся стигму, а с другой — направило борьбу «смелых женщин» по маршруту абсурда. Тема оказалась настолько беспроигрышной и звонкой, что мало кто задумывался о последствиях раскачивания молота, оказавшегося на этот раз в руках «ведьм». Дело Харви привело в движение такие мощные силы протеста против женской эксплуатации, что с водой выплеснуло вообще всё.

То, что нарыв вскрылся в одной из самых продажных и лицемерных областей шоу-бизнеса, несколько смазывало картину, поскольку все понимали и вроде принимали опцию карьерного роста через постель и эксплуатацию внешних данных, но помалкивали. А после октября 2017 года стало очевидно, что если вы не встанете в новый строй с лицом, одновременно транслирующем боль, гнев, скорбь, волю к борьбе и решимость идти до конца, вы попадете в маргинальное и ретроградное меньшинство и к вам появятся вопросы. Француженки тогда попытались озвучить что-то похожее на позицию золотой середины и здравого смысла, но их не послушали, зашикали, обвинили в национальном легкомыслии, и им потом пришлось извиняться и уточнять дефиниции.

фейсбук Протестующие участвуют в демонстрации #MeToo возле отеля Trump International в Нью-Йорке, США, 9 декабря 2017 года Фото: REUTERS/Brendan McDermid

А проблема, подогретая на праведном гневе и топливе протеста кампании, устремилась в предсказуемый, но не осознаваемый в атмосфере большой войны тупик. И ведь были сигналы о сгущающемся абсурде. И идеи шведов законодательно утвердить письменные разрешения на секс, и акции голливудских профсоюзов, стремящиеся прижать к ногтю всех потенциальных харви в режиссерских и продюсерских креслах, и угрозы Microsoft беспощадно банить за «контент для взрослых», и многое другое по мелочи и в скандальном ключе тематических хайпов-однодневок.

И вот теперь, когда казалось, что сложно придумать что-то более провальное и абсурдное, цензура и запреты пришли на территорию, которая казалась зоной личных и общественных свобод, а обернулась еще одной площадкой, на которой необходимо напоминать человеку, что он похотливое невоздержанное животное и с этим надлежит бороться по всей строгости закона головного офиса компании.

Манифест новой политики Facebook и его нормы перечитывать и страшно, и смешно. Ну кто там в здравом уме и твердой памяти формулировал, что «мы не допускаем публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми людьми»!? «Взрослые люди», почувствовали себя в песочнице? А как разруливать запрет на «фотографии с голыми людьми», если вы зачекинились, например, на фоне одалиски в Лувре, и система не стала разбираться, где тут искусство, а где голая баба, и вы улетели в бан?

С одной стороны, запрета на само слово «секс» еще нет, но есть запрет на «выход за рамки». Это как с буйками безопасности на пляже, только еще хуже. Там спасатели определяют зону своей ответственности и вашей сознательности. Если вы начнете тонуть внутри линии безопасности, вы правильный утопающий и вас будут спасать, а если вдруг пренебрегут, то ответят за это по полной программе. Но если вы начнете пускать пузыри за буйками — вы сами нарушили закон и вас, возможно, не бросят подыхать, но накажут за несознательность и легкомыслие. Но с буйками хотя бы всё прозрачно, а с сексуальным контентом в социальной сети сплошная неопределенность, которую, как всегда, проще всего обставить тотальным запретом.

фейсбук Фото: Global Look Press/Peter Seyfferth

Но ведь запрет, слежка и репрессии пролезли и дальше, в самый мессенджер, и вот тут только держись, поскольку в личной переписке количество и качество запрещенки не контролирует никто, особенно если хочет «найти сексуального партнера» или «развлечься вечером», ну или просто к кому-то подкатить. И если вы сначала развлекались и были не прочь пофлиртовать, а потом вам по каким-то причинам это надоело, вы передумали или в вашу песочницу заглянула строгая мама, проверить, чем это вы тут занимаетесь, вы можете легко испортить жизнь «сексуальному агрессору» на другом конце провода, хотя бы обесточив его баном. Самостоятельно отфрендить и заблокировать неугодного персонажа — это уже не тренд. Теперь можно и нужно настучать и наказать с выражением боли, гнева, скорби, воли к борьбе и решимости идти до конца на лице.

Есть мнение, что, помимо растущей активности движения против сексуальных домогательств, картину здесь усугубило принятие конгрессом США пакета законов FOSTA-SESTA об ужесточении контроля за секс-трафиком, который процветает на просторах сетей. Кампания вызвала шквал протестов, в первую очередь у проституток, которые не на шутку перепугались, что, пока будут ловить крупную рыбу, пострадает мелочь вроде них и что тотальный бан заставит попрощаться с сетевыми порноагрегаторами и возможностью самостоятельно контролировать своих клиентов и бизнес и опять выбросит во вчерашний день и на улицу.

Проституток поддержали и антитрафикинговые компании, со скепсисом предположившие, что подобные меры, как всегда, заставят злодеев только еще глубже залечь на дно и перебраться на малодоступные платформы и оттуда успешно продолжить свое черное дело, а за ними и платформы сетевых знакомств и сексуального просвещения высказались против таких радикальных мер.

Со всех сторон и из глубины истории всё сигнализирует о том, что запретительные и репрессивные меры не делают и не сделают ни человека, ни общество чище и лучше, но процесс, похоже, уже не остановить.

фесбук Фото: TASS/DPA/Salome Kegler

Есть еще мнение, что Цукербергу пришлось отреагировать на скандал, случившийся этой осенью из-за аукциона и продажи 16-тилетней африканки. Торговали девушкой в Facebook, отец невесты получил 500 коров, три машины и крупную сумму денег, а Facebook, которая обычно банит за кривое слово и фото голой задницы с пляжа, отреагировала только через полмесяца. Пост удалили и аккаунт выжгли вечным баном, но скандал полыхнул с такой силой, что отцу-основателю пришлось вмешаться и признать, что у его компании «есть проблемы». Однако тогда Марк Цукерберг умолчал о том, что теперь проблемы начнутся и у всех пользователей социальной сети.

Картина в целом, конечно, безрадостная. Правил стало так много и они меняются с такой скоростью, что скоро, похоже, начнет тошнить от непредсказуемого серфинга повестки. И понятно, что масштаб драмы здесь скорее условный, но ограничения свобод в мире, который по инерции кому-то еще продолжает казаться свободным, не сулят ничего хорошего. Борьба за чистоту нравов и помыслов вообще самая обреченная, особенно когда проходит в категориях «запретить и не пущать». Все с новым энтузиазмом начнут оглядываться, перестраховываться, прикидывать, как бы чего не вышло, или бунтовать в бессрочных банах, протестуя, негодуя и объявляя бойкот глухой системе.

Возможно, интернет-пространство затопит всевозможными эвфемизмами и полчищами «нефритовых стержней», но у нас в России с этим делом такой бэкграунд, что нам не привыкать изворачиваться и называть вещи не своими именами. Возможно, не дай бог, завтра вообще преподнесет нам такое очередное потрясение, что на его фоне «новая политика Facebook» покажется милой полумерой в мире тотальной слежки и реальных угроз.

Но в любом случае свобода не абстрактное понятие. И когда запрет залезает в твой собственный телефон, ты начинаешь другими глазами смотреть на мир, а репутация политкорректности превращается в насмешку. Опасения проснуться однажды в новом мире перестали быть умозрительными. Новый мир уже наступил. Но только не все успели проснуться.