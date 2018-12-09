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Facebook запретил намеки с сексуальным подтекстом

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть Facebook запретила размещение записей с выражениями сексуального характера или с сексуальным подтекстом, которые можно расценивать как домогательство. Об этом говорят новые положения из норм сообщества на сайте Facebook в воскресенье, 9 декабря.

Отмечается, что руководство социальной сети осознает важность проблемы сексуальных домогательств в Сети и положительно настроено на обсуждение этой темы.

«Однако мы не допускаем публикацию контента, который побуждает к половым контактам между взрослыми, способствует им или был создан с целью организации и координации таких контактов», — говорится в нормах сообщества.

Сообщается, что Facebook ограничит использование выражений, которые в определенных странах и регионах могут расцениваться как домогательства.

В частности, в соцсети запрещается публиковать высказывания общего характера с сексуальным подтекстом «например «хочу развлечься сегодня вечером», сексуально-провокационный сленг, намеки с сексуальным подтекстом (например упоминание сексуальных ролей, поз или фетишистских сценариев).

Также под запрет попали нарисованные от руки изображения, цифровые или физические объекты с явным изображением полового акта или людей в сексуальных позах.

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