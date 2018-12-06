Прямой эфир

Стоимость Facebook упала на $9,5 млрд из-за скандала

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Акции американской компании Facebook резко упали на фоне скандала с утечкой информации. Об этом в четверг, 6 декабря, пишет британская газета Daily Mail.

Худший день: акции Facebook рухнули на четверть
Как Цукерберг потерял за день $16 млрд

По данным издания, акции компании подешевели примерно на 2,5%. В результате стоимость Facebook упала на $9,5 млрд и составила $379 млрд.

Ранее 6 декабря стало известно, что председатель комитета культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании Дэмиан Коллинз опубликовал часть внутренней электронной переписки представителей руководства Facebook за 2012–2015 годы в рамках парламентского расследования деловой практики соцсети.

Документы были получены от главы американской компании Six4Three, которая в данный момент в США судится с социальной сетью.

Коллинз проанализировал переписку и пришел к выводу, что Facebook использовала практику, ограничивающую конкуренцию. В частности, компания предоставляла доступ к личным данным пользователей «дружественным» приложениям и отказывала в доступе потенциальным конкурентам.

В свою очередь, руководство соцсети заявило, что из опубликованной переписки нельзя сделать выводы о том, какие именно шаги предпринимала компания, так как они выборочны.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг также опубликовал заявление, отметив, что в 2014 году компания внедрила изменения и запретила приложения, которые получали чрезмерный доступ к персональным данным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook прокомментировала публикацию внутренних документов компании Британией
Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017