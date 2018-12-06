Стоимость Facebook упала на $9,5 млрд из-за скандала

Акции американской компании Facebook резко упали на фоне скандала с утечкой информации. Об этом в четверг, 6 декабря, пишет британская газета Daily Mail.

По данным издания, акции компании подешевели примерно на 2,5%. В результате стоимость Facebook упала на $9,5 млрд и составила $379 млрд.

Ранее 6 декабря стало известно, что председатель комитета культуры, СМИ и спорта парламента Великобритании Дэмиан Коллинз опубликовал часть внутренней электронной переписки представителей руководства Facebook за 2012–2015 годы в рамках парламентского расследования деловой практики соцсети.

Документы были получены от главы американской компании Six4Three, которая в данный момент в США судится с социальной сетью.

Коллинз проанализировал переписку и пришел к выводу, что Facebook использовала практику, ограничивающую конкуренцию. В частности, компания предоставляла доступ к личным данным пользователей «дружественным» приложениям и отказывала в доступе потенциальным конкурентам.

В свою очередь, руководство соцсети заявило, что из опубликованной переписки нельзя сделать выводы о том, какие именно шаги предпринимала компания, так как они выборочны.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг также опубликовал заявление, отметив, что в 2014 году компания внедрила изменения и запретила приложения, которые получали чрезмерный доступ к персональным данным.