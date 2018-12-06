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Совет директоров Facebook не счел нарушением проверку финансов Сороса

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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Совет директоров американской компании Facebook не нашел нарушений в действиях исполнительного директора Шерил Сэндберг, связанных с проверкой деятельности инвестора Джорджа Сороса, который ранее критиковал руководство соцсети. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

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Юрисконсульт компании Колин Стретч заявил, что Сэндберг не нарушила внутренних правил, а также была честна в своих высказываниях, так как это было осмотрительно, учитывая характер заявлений Сороса.

23 ноября фонд «Открытое общество» финансиста Джорджа Сороса выступил за то, чтобы конгресс США установил надзор за корпорацией Facebook. Предложение было сделано из-за найма консалтинговой фирмы Definers Public Affairs, пытавшейся дискредитировать конкурентов корпорации. Официальный представитель «Открытого общества» Патрик Гаспард подчеркнул, что Facebook хотел очернить Сороса за то, что он критиковал «вышедший из-под контроля бизнес».

Вице-президент Facebook по коммуникациям и политике Эллиот Шрейдж ранее взял на себя ответственность за сотрудничество с Definers Public Affairs, публиковавшей статьи с критикой конкурентов, в том числе Google и Apple. 14 ноября Facebook прекратила сотрудничество с консультирующей фирмой, связанной со скандальной компанией Cambridge Analytica.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг. Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей соцсети для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

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