Facebook прокомментировала публикацию внутренних документов компании Британией

Американская компания Facebook прокомментировала публикацию властями Великобритании внутренних документов соцсети, заявив, что никогда не продавала данные своих пользователей третьим лицам. Об этом она написала в своем блоге.

Британские власти ранее опубликовали документы соцсети, из которых, по сведениям американских СМИ, следует, что Facebook предоставляла другим компаниям доступ к некоторым данным пользователей. Документы были получены от главы американской компании Six4Three, которая в данный момент в США судится с социальной сетью. Власти хотели таким образом узнать, кто из руководства Facebook был осведомлен о деятельности фирмы Cambridge Analytica.

По словам руководства соцсети, из данных документов нельзя сделать выводы о том, какие именно шаги предпринимала компания, так как они выборочны, пишет ТАСС.

Глава и основатель Facebook Марк Цукерберг также опубликовал заявление, отметив, что в 2014 году компания внедрила изменения и запретила приложения, которые получали чрезмерный доступ к персональным данным.

27 ноября глава компании Марк Цукерберг пропустил заседание комитета по вопросам фейковых новостей и утечке данных пользователей социальных сетей.

22 ноября в Facebook признались в попытках очернить компании Google и Apple. Также в компании сообщили о прекращении сотрудничества с консультирующей фирмой Definers Public Affairs, связанной со скандальной компанией Cambridge Analytica. По данным The New York Times, фирма критиковала конкурентов Facebook на новостном портале NTK Network.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель социальной сети Марк Цукерберг. Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.