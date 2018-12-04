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Еврокомиссия попросит соцсети предоставлять отчеты о фейковых новостях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Европейская комиссия (ЕК) собирается попросить соцсети, включая Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о «дезинформационных кампаниях» в преддверии выборов в Европейский парламент (ЕП), которые должны пройти в мае 2019 года. Об этом 4 декабря сообщает газета Politico.

Ожидается, что компании в таком случае будут предоставлять отчеты в период с января по май следующего года. ЕК будет эти отчеты публиковать, чтобы информировать европейских граждан о возможных случаях вмешательства в выборы иностранных субъектов.

По данным газеты, такое предложение является частью плана по борьбе с фейковыми новостями, который, предположительно, будет представлен в среду.

История о якобы российском вмешательстве в американские выборы возникла после избрания республиканца Дональда Трампа президентом США в 2016 году. Демократы, в том числе и проигравший кандидат Хиллари Клинтон, с тех пор обвиняют Москву в манипуляциях в социальных сетях и во взломе компьютеров Демократической партии. Россия отвергает обвинения.

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