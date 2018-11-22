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МИД России прокомментировал вмешательство США в выборы главы Интерпола

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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
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Москва сожалеет, что вокруг выборов главы Интерпола с подачи США была развязана грязная кампания. Об этом заявили в МИД России. Такое вмешательство недопустимо, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова, передает «РИА Новости».

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«Предвыборный период сопровождался беспрецедентной кампанией дезинформации, давления, клеветы. Она, к сожалению, была развернута с подачи США против кандидата от России», — сказала она.

21 ноября новым президентом Международной организации уголовной полиции был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя с 7 октября этого года. Вторым претендентом на этот пост был россиянин Александр Прокопчук.

В Кремле, комментируя новость об избрании нового главы организации, заявили, что у российской стороны нет оснований не соглашаться с результатами выборов.Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что голосование проходило в атмосфере беспрецедентного давления.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук (он с 2016 года занимает должность вице-президента организации). Против его кандидатуры выступили американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против назначения россиянина. По их словам, допустить избрание Прокопчука президентом Интерпола — «всё равно что запустить лису в курятник». По словам Пескова, такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.

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