Неравенство Интерполов: почему генерал Прокопчук проиграл выборы

Генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук, которому прочили победу в борьбе за пост нового президента Интерпола, уступил кандидату от Республики Корея Ким Чон Яну. Западная пресса, которая из-за возможного прихода «ставленника Кремля» на руководящую роль в организации активно раздувала антироссийскую истерию, интерпретировала эту новость как «удар по позициям Москвы». В России, в свою очередь, отметили беспрецедентное давление на процесс голосования и политическую ангажированность принятого решения, однако отреагировали довольно спокойно. Кто именно проиграл от такого исхода — большой вопрос, заметил в беседе с «Известиями» депутат Алексей Чепа. Президент Интерпола — кто бы им ни был — не оказывает серьезного влияния на деятельность организации, напоминают эксперты. Поэтому Москве от неизбрания Александра Прокопчука «ни горячо, ни холодно».

Сгущая краски

О том, что один из четырех вице-президентов Интерпола, россиянин Александр Прокопчук, скорее всего, будет избран новым главой этой международной организации, первой сообщила британская газета The Times. Откуда появилась такая уверенность, журналисты даже не намекнули. Но одной этой новости хватило, чтобы все последующие дни западные СМИ представляли избрание россиянина новым президентом Интерпола как практически свершившийся факт. В Европе и США оценки такого исхода событий были соответствующими. Общий тон комментариев сводился к тому, что Москва непременно будет злоупотреблять системой «красных уведомлений» (запросов на международный розыск), используя ее для охоты на политических оппонентов.

интерпол Генерал-майор российского МВД Александр Прокопчук Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Украина, а вслед за ней и Литва пригрозили выйти из Интерпола, если на ее Генеральной ассамблее 21 ноября победит Александр Прокопчук. Не обошлось и без некоторой иронии: как выяснили подконтрольные Киеву СМИ, родной брат «неугодного кандидата» оказался гражданином Украины. Уроженец Житомирской области, выпускник Киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко Игорь Прокопчук почти восемь лет работает в постпредстве Украины при ОБСЕ в Вене, а ранее был послом в Литве.

Тем временем выйти из Интерпола в знак протеста против потенциального президентства россиянина призывали и некоторые британские парламентарии. А бывший бельгийский премьер Ги Верховстадт и вовсе предположил, что «демократическим и свободным странам, возможно, потребуется создать параллельную организацию», если Прокопчук всё же будет избран.

По традиции отметились в медиаскандале и американцы. Четыре сенатора США, в числе которых оказался Марк Рубио — автор бесчисленного множества резолюций с инициативами по наказанию России, Китая, Ирана и Кубы, направили Дональду Трампу и Генассамблее Интерпола письмо с требованием «не допустить и пресечь». Избрание на такой пост официального чиновника из России — как «запустить лису в курятник», написали конгрессмены.

И, чтобы ни у кого не осталось сомнений, кто же будет самым правильным кандидатом в президенты Интерпола, накануне голосования на эту тему высказался и госсекретарь США Майк Помпео.

интерпол Новый президент Интерпола Ким Чон Ян Фото: interpol.int

— Мы решительно поддерживаем Ким Чон Яна. Мы призываем все страны и организации, которые являются частью Интерпола и уважают верховенство закона, выбрать честного лидера. Мы верим, что мистер Ким будет именно таким, — заверил глава Госдепа.

Хотя, строго говоря, особого выбора у членов Интерпола не было: южнокореец Ким Чон Ян, занимающий пост вице-президента Интерпола, а с момента сентябрьского ареста предыдущего президента Мэн Хунвэя еще и исполняющий его обязанности, был единственным соперником Александра Прокопчука. Незадолго до голосования СМИ писали о вероятном появлении претендента из ЮАР, но в итоге он так и не стал выдвигать свою кандидатуру.

Поражение без потерь

Утро среды западные СМИ начали с новостей с пометкой «срочно»: голосование членов Интерпола на Генассамблее в Дубае закончилось победой южнокорейца Ким Чон Яна. Хотя в соцсетях самого Интерпола главной новостью стал прием в организацию Вануату и Кирибати и отказ в членстве для Косово.

На вопрос, сколько именно стран из 194 членов организации (с учетом пополнивших ее ряды двух тихоокеанских стран) проголосовали за кандидата из Сеула, «Известиям» в Интерполе не ответили. Согласно регламенту, принимать решение следует двумя третями голосов, поэтому за Ким Чон Яна проголосовали не менее 129 государств. По данным министра МВД Украины Арсена Авакова, выборы главы Интерпола проходили в три тура и по итогам последнего Ким Чон Ян набрал 62,3% голосов, а Александр Прокопчук — 37,7%.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление, что «не победил наш кандидат».

интерпол Дмитрий Песков Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Если беспристрастно посмотреть на ряд заявлений из ряда стран накануне выборов, то, конечно, давление оказывалось сильное, это очевидно, — заметил он. — Тем не менее нет никаких оснований не соглашаться с этими результатами выборов.

В схожем ключе высказался и зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

— Беспрецедентное давление со стороны многих политиков, некоторые из которых даже угрожали выйти из Интерпола, говорит о том, что политизированность стоит над исполнением основных задач, которые ставит перед собой Интерпол. Предложенный нами кандидат — высокопрофессиональный специалист. И кто от этого потерял или выиграл, покажет время, — сказал «Известиям» депутат, добавив, что Москва в любом случае продолжит принимать активное участие в деятельности организации.

Стоит отметить, что президент Интерпола — должность во многом церемониальная. Куда важнее пост руководящего повседневной работой генерального секретаря, который сейчас занимает немец Юрген Шток.

— Россия не приобрела бы ничего, если бы Прокопчук получил этот пост, — центральный аппарат Интерпола состоит из тех же американцев и британцев и с легкостью бы блокировал решения руководителя. Да еще и генсек сверху, — пояснил «Известиям» доктор политических наук, профессор МГУ Андрей Манойло. — Так что Россия ровным счетом ничего и не потеряла.

В 2018 году выборы президента Интерпола оказались досрочными из-за ареста властями Китая обвиненного в коррупции бывшего главы организации. Так что Ким Чон Яну предстоит, по сути, отработать мандат своего опального предшественника: президентом он будет до 2020 года — то есть два года вместо четырех.