Генсек Интерпола назвал демократичными выборы главы организации

Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток назвал демократичным и прозрачным процесс выборов нового главы организации.

21 ноября новым президентом Международной организации уголовной полиции был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя с 7 октября этого года. Вторым претендентом на этот пост был россиянин Александр Прокопчук.

Как заявил Шток, состоявшееся голосование было свободным и ясным. «Для существования Интерпола чрезвычайно важно то, что мы нейтральны и независимы», — написал он в Twitter.

В Кремле, комментируя новость об избрании нового главы организации, заявили, что у российской стороны «нет никаких оснований не соглашаться с результатами этих выборов». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что голосование проходило в атмосфере беспрецедентного давления.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Против его кандидатуры выступили американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против назначения россиянина. По их словам, допустить избрание Прокопчука президентом Интерпола — «всё равно что запустить лису в курятник». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.