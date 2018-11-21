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Госсекретарь США поздравил Ким Чон Яна с избранием главой Интерпола

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Фото: REUTERS/Interpol
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Госсекретарь США Майк Помпео поздравил с избранием президентом Интерпола представителя Южной Кореи Ким Чон Яна и назвал его правильным человеком, который сможет сохранить верховенство закона и сделать мир более безопасным местом в одном из наиболее важных правоохранительных органов мира. Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

21 ноября новым президентом Международной организации уголовной полиции был избран Ким Чон Ян из Южной Кореи, исполнявший обязанности руководителя с 7 октября этого года. Вторым претендентом на этот пост был россиянин Александр Прокопчук.

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Как заявил Генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, состоявшееся голосование было свободным и ясным. «Для существования Интерпола чрезвычайно важно то, что мы нейтральны и независимы», — написал он в Twitter.

В Кремле, комментируя новость об избрании нового главы организации, заявили, что у российской стороны «нет никаких оснований не соглашаться с результатами этих выборов». При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что голосование проходило в атмосфере беспрецедентного давления.

По информации газеты Financial Times, фаворитом на выборах был именно Прокопчук. С 2016 года он является вице-президентом организации, с 2011 года возглавляет национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

Против его кандидатуры выступили американские сенаторы. Они призвали администрацию президента США Дональда Трампа и членов Интерпола выступить против назначения россиянина. По их словам, допустить избрание Прокопчука президентом Интерпола — «всё равно что запустить лису в курятник». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что такое обращение недопустимо и является вмешательством в избирательный процесс.

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