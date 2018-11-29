Facebook ужесточил порядок размещения политической рекламы в Великобритании

Социальная сеть Facebook ввела новые правила для политической рекламы в Великобритании. Об этом сообщили журналисты «Би-би-си» в четверг, 29 ноября.

Согласно новым требованиям, для публикации политической рекламы пользователь должен будет подтвердить свою личность, указать свое местоположение, а также источник финансирования рекламы.

Нововведение коснется кандидатов, выборов и референдумов. Они должны будут подтвердить, что живут в Великобритании.

«Исполнение этих объявлений никогда не будет идеальным, но мы продолжим работу по совершенствованию наших систем и технологий для предотвращения злоупотреблений», — приводит издание заявление компании.

27 ноября глава компании Марк Цукерберг пропустил заседание комитета по вопросам фейковых новостей и утечке данных пользователей социальных сетей.

22 ноября в Facebook признались в попытках очернить компании Google и Apple. Также в компании сообщили о прекращении сотрудничества с консультирующей фирмой Definers Public Affairs, связанной со скандальной компанией Cambridge Analytica. По данным New York Times, фирма критиковала конкурентов Facebook на новостном портале NTK Network.

В марте вокруг Facebook разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к британской компании Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель социальной сети Марк Цукерберг. Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.