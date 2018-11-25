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Британский парламент получил доступ к внутренним документам Facebook

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Парламент Великобритании использовал свои полномочия и получил доступ к внутренним документам социальной сети Facebook, в которых может быть переписка топ-менеджмента компании с ее основателем Марком Цукербергом.

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Как пишет 25 ноября The Guardian, парламент вынудил основателя американской компании Software Six4Three передать документы парламенту в ходе его поездки в Лондон. В противном случае ему грозили штрафы и заключение в тюрьме.

Председатель комитета по цифровым технологиям, культуре, медиа и спорту парламента Великобритании Дамиан Коллинз, который также возглавляет расследование о «фейковых новостях», назвал такие действия беспрецедентными. По его словам, руководство Facebook не отвечало на запросы Великобритании, что и вынудило их пойти на такой шаг, пишет «Газета.ру». Коллинз добавил, что в полученных документах может содержаться информация, представляющая общественный интерес.

Предположительно, там могут содержаться данные о решениях руководства Facebook, которые могли привести к тому, что личные данные пользователей оказались у британской Cambridge Analytica.

Британские депутаты неоднократно пытались вызвать Цукерберга, чтобы допросить по делу о «фейковых новостях», однако тот всегда отказывался.

19 ноября основатель Facebook Марк Цукерберг заявил топ-менеджерам компании, что она работает в «условиях войны» и управляться должна соответственно.

25 октября Facebook оштрафовали на £500 тыс. ($645 тыс.) за нарушение законодательства и передачу британской Cambridge Analytica с 2007 по 2014 год массивного объема личных данных пользователей без их согласия.

В марте вокруг социальной сети разгорелся скандал из-за того, что личные данные почти 90 млн пользователей попали к Cambridge Analytica. Ответственность за утечку взял на себя основатель Facebook Марк Цукерберг. Вашингтон полагает, что Cambridge Analytica использовала информацию американских пользователей соцсети для предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году.

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