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Названа главная отличительная особенность неверных женщин

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Фото: TASS/UIG
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Биологи из Оксфорда заявили, что женщины с указательным пальцем длиннее безымянного имеют склонность к изменам. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biology Letters

По словам ученых, на соотношение длины пальцев влияют женские половые гормоны эстрогены. Исследователи полагают, что чем больше соотношение длины указательного и безымянного пальцев, тем больше в теле женщин этого гормона, который в итоге делает их более «феминными», импульсивными и менее удовлетворенными отношениями.

«Если у женщины более феминнное телосложение, это повышает ее ценность на «брачном рынке», что может приводить к неудовлетворенности текущими отношениями и импульсивному сексу вне отношений, а также поиску других партнеров», — пишут исследователи, слова которых цитирует «Газета.ру».

Отмечается, что аналогичный эффект прослеживается и у других животных — человекообразных обезьян, лабораторных мышей и крыс, а также зебровых амадин.

В октябре 2017 года эксперт раскрыл главный признак мужской измены — мужчину чаще всего выдает его изменившийся в лучшую сторону внешний вид.

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