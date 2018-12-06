Методику ведения «уроков счастья» разрабатывают ученые в Томске

Методику преподавания «уроков счастья» в российских школах начали разрабатывать ученые нескольких вузов в Томске. Предмет, демонстрирующий возможности внутренней гармонии, предлагается ввести в качестве дополнительного образования.

В «комиссию счастья» вошли специалисты Томского государственного и педагогического университетов, а также представители томского отделения Российского географического общества. Задачей комиссии является разработка методики преподавания уроков счастья. Ученые опираются на опыт стран, где уже внедрен подобный предмет. В их числе Германия, Королевство Бутан, Нидерланды и Объединенные Арабские Эмираты, сообщает РИА Томск.

Методику планируют разработать до 2020 года.

В марте 2017 года делегация Королевства Бутан во время визита в Томск подписала меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны договорились проводить совместные исследования для улучшения качества жизни общества.