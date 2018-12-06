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«Счастье» вернулось на набережную Перми

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Фото: gorodperm.ru/Виталий Кокшаров
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Обновленный арт-объект «Счастье не за горами» вернули на городскую набережную реки Камы в Перми. Каркас букв теперь изготовлен из толстостенной трубы из стали, а буквы сделали из влагостойкой фанеры, сообщили в администрации Перми.

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В среду, 5 декабря, конструкции прикрепили к бетонному ограждению набережной распорными анкерами, сообщила мэрия города. При установке арт-объекта рассчитаны нагрузки от ветров. За площадкой, где установили объект, будут вести наблюдение две видеокамеры.

Реконструкция прошла в несколько этапов: сначала разработали проект, изучили недостатки прежней конструкции и определили новые моменты исполнения. 

В октябре буквы арт-объекта демонтировали, так как неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть». Спустя несколько дней художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в содеянном. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.

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