«Счастье» вернулось на набережную Перми

Обновленный арт-объект «Счастье не за горами» вернули на городскую набережную реки Камы в Перми. Каркас букв теперь изготовлен из толстостенной трубы из стали, а буквы сделали из влагостойкой фанеры, сообщили в администрации Перми.

В среду, 5 декабря, конструкции прикрепили к бетонному ограждению набережной распорными анкерами, сообщила мэрия города. При установке арт-объекта рассчитаны нагрузки от ветров. За площадкой, где установили объект, будут вести наблюдение две видеокамеры.

Реконструкция прошла в несколько этапов: сначала разработали проект, изучили недостатки прежней конструкции и определили новые моменты исполнения.

В октябре буквы арт-объекта демонтировали, так как неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть». Спустя несколько дней художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в содеянном. Суд оштрафовал его на 15 тыс. рублей.