Прямой эфир

Художника оштрафовали за порчу пермского «Счастья не за горами»

0
Фото: ТАСС/Донат Сорокин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района Перми оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева за порчу известного арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщает РЕН ТВ 16 ноября.

Его обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

В октябре буквы арт-объекта были демонтированы, после того как неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть», в результате чего получилась фраза «Смерть не за горами». Спустя несколько дней художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в содеянном.

16 октября сообщалось, что по факту порчи достопримечательности было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», которое прекратили сразу после выплаты штрафа. В настоящее время объект «Счастье не за горами» полностью демонтирован, в ближайшее время его планируют вернуть на место. Илькаев объяснил, что своим поступком хотел привлечь внимание общества к скоротечности жизни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неизвестные осквернили могилу французского маршала Первой мировой
Вандал сломал ногу о памятник антифашисту в Хорватии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017