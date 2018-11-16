Художника оштрафовали за порчу пермского «Счастья не за горами»

Мировой судья судебного участка № 1 Ленинского района Перми оштрафовал уличного художника Алексея Илькаева за порчу известного арт-объекта «Счастье не за горами». Об этом сообщает РЕН ТВ 16 ноября.

Его обязали выплатить штраф в размере 15 тыс. рублей.

В октябре буквы арт-объекта были демонтированы, после того как неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть», в результате чего получилась фраза «Смерть не за горами». Спустя несколько дней художник Алексей Илькаев, известный под псевдонимом Sad Face, признался в содеянном.

16 октября сообщалось, что по факту порчи достопримечательности было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм», которое прекратили сразу после выплаты штрафа. В настоящее время объект «Счастье не за горами» полностью демонтирован, в ближайшее время его планируют вернуть на место. Илькаев объяснил, что своим поступком хотел привлечь внимание общества к скоротечности жизни.