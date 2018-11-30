Дед Мороз рассказал об отношении к счастью

Российский Дед Мороз из Великого Устюга рассказал о своем отношении к счастью. Об этом пишет «РИА Новости» 30 ноября.

«Что такое счастье? Счастье — это когда человек ощущает собственную нужность. Для меня счастье, это когда вас понимают. Вот если кто-то вас понимает полностью, вот тогда вы счастливы», — приводит слова главного Деда Мороза страны «Газета.ру». Он добавил, что счастье бывает «старое», полученное в прошлом году, а также «новое», которое придет ко всем в новом году.

«Пессимистический подход — хуже уже не будет, оптимистический — да будет, будет!» — пошутил Дед Мороз, отвечая на вопрос, что такое счастье. Вместе с тем, он заявил, что не считает себя абсолютно счастливым человеком, но уверил, что творить волшебство под силу каждому: для этого достаточно просто улыбнуться грустному человеку на улице.

Ранее 30 ноября сообщалось, что Дед Мороз попросил не загадывать новую машину в новогоднюю ночь, поскольку это чревато риском провести Новый год в одиночестве.

29 ноября в парках Москвы «Кузьминки», саду «Эрмитаж», саду имени Баумана, в Измайловском, Лианозовском, Таганском, Бабушкинском парках и парке «Красная Пресня» заработала почта Деда Мороза.