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Благотворительный забег Дедов Морозов в Москве состоится 23 декабря

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Фото: агентство городских новостей «Москва»
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Около двух тысяч человек примут участие в ежегодном благотворительном забеге Дедов Морозов, который состоится на ВДНХ 23 декабря, рассказали в мэрии Москвы.

Кроме того, как сообщается на сайте правительства столицы, с 14 декабря по 13 января на 74-х городских площадках пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество». Жители и гости мегаполиса смогут увидеть балет на льду, спектакли российских и европейских театров, а также поучаствовать в мастер-классах и спортивных играх.

К новогодним праздникам изменится и облик столицы. Помимо традиционных тематически украшений и инсталляций, в Москве появится дополнительная архитектурно-художественная подсветка, которой украсят более 100 зданий в центре города.

Благотворительный забег столичных Дедов Морозов традиционно проводится в декабре. Вырученные от акции средства будут перечислены в фонд «Вера», который выступает соорганизатором акции, для помощи семьям с неизлечимо больными детьми.

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